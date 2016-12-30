Акцент на энергоэффективные дома и квадратный метр не дороже 970 рублей: планы правительства на 2017 год

Новости Беларуси. Не более 970 рублей за квадратный метр, построенный с господдержкой. Столько будет стоить жилье в Беларуси согласно планам правительства на 2017 год.

В программе социально-экономического развития к 2020 году важный жилищный вопрос для нуждающихся должен решаться по формуле – 1 метр равен 1 средней зарплате. Кроме того, в 2017 будет сделан акцент на возведении энергоэффективных домов. Их планируется построить не менее 65% от общего числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.