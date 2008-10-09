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Академия наук Беларуси стала местом встречи ведущих специалистов по пересадке органов и тканей

09 октября 2008 07:52
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В Минске стартовала международная научно-практическая конференция по развитию этой отрасли медицинской науки. Это первый форум такого высокого уровня постсоветского времени. Для обмена опытом и передовыми технологиями собрались около трехсот трансплантологов из Беларуси, России, Украины и ряда стран Евросоюза. Ожидается, что зарубежные гости посетят столичные больницы, где выполняются операции по пересадке печени и почек, и проведут консультации.
# общество # Здравоохранение Беларуси

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