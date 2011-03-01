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Академия МВД подписала договор с кадетским училищем в Минске

01 марта 2011 13:06
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Сегодня подписан договор о сотрудничестве между Городским кадетским училищем, комитетом по образованию Мингорисполкома, Управлением внутренних дел столицы и Академией МВД Беларуси.

Таким образом, педагогика подкрепится практикой и поможет влиться кадетам в ряды органов внутренних дел, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Бачила, ректор Академии МВД Республики Беларусь:
Если ГУВД обеспечит скорее какую-то практическую составляющую, то Академия МВД обеспечит педагогическую составляющую этого училища. В частности, за этим училищем мы закрепили факультет милиции.

Захар Шаманский, кадет Минского городского кадетского училища №1:
После кадетского училища я хочу поступить в Академию МВД, хорошо закончить Академию МВД и после чего поступить в отряд специального назначения.

# общество # Образование

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