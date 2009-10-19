Академику Глебову посвящается

Серию концертов памяти прославленных белорусских музыкантов готовит Национальный концертный оркестр Беларуси.

Сейчас коллектив работает над программой, посвященной народному артисту СССР и Беларуси, профессору Белорусской академии музыки Евгению Александровичу Глебову. Творческий диапазон мастера разнообразен - опера, оперетта, балет, симфонии, оратория, вокальная и джазовая музыка, песни и романсы, мелодии для театра и кино. Почерк Глебова всегда отличался своеобразием мелодики, гармонией, острой ритмикой и красочной оркестровкой.

80-летие со дня рождения Евгения Глебова Национальный концертный оркестр Беларуси отметит 26 октября на сцене Белгосфилармонии.

- Всё наше творчество мы направили только на то, чтобы заниматься популяризацией белорусского музыкального наследия. После этого концерта у нас состоится еще одна знаменательная музыкальная премьера – мы будем отмечать столетие со дня рождения великого белорусского композитора Петра Подковырова. Я всех приглашаю на наши концерты, - говорит Михаил Финберг.