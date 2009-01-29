Академии управления при Президенте Беларуси исполнилось 18 лет

За эти годы учебное заведение приняло около 70 тысяч студентов и слушателей. Многие его выпускники стали видными государственными деятелями.

18 лет – дата не круглая, но значимая. За эти годы выпускниками Академии стали около 70 тысяч студентов и слушателей. Причем, многие из них вдвое старше самого учебного заведения. Например, глава администрации Фрунзенского района Минска Борис Васильев этот вуз закончил два года назад, но конспекты сохранил. И до сих пор в них заглядывает. Говорит, опыт и знания полученные во время учебы, бесценны.

Сегодня это пожалуй, единственный вуз, где за партой можно увидеть министров, депутатов, чиновников. Александр Слободчук – слушатель второго курса факультета международных отношений. А еще заместитель Министра информации. Правда, на занятиях и государственному мужу приходиться превращаться в обычного студента.

Кузница кадров – так по праву сегодня называют Академию управления при Президенте. Сегодня это один из самых престижных вузов страны. Сюда и поступить сложно и учиться нелегко. Но сессии здесь сдают практически без хвостов. Да и дипломы с отличием – скорее правило, чем исключение.

Свое восемнадцатилетие, в Академии называют – возрастом государственной зрелости. И считают, что впереди еще много задач, над которыми надо работать. Академия управления при Президенте – это не просто вуз. Это ведущий научный центр страны в области государственного управления. Подобные учебные заведения существуют во многих странах. Опыт зарубежных коллег белорусы тоже берут на вооружение. В этом году например, планируют сотрудничать с вузами-партнерами из 25 стран.