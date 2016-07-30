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Аист по имени Буся очаровал отдыхающих на пляже в Житковичах

30 июля 2016 13:45
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Новости Беларуси. Свой среди своих. На пляже в Житковичах компанию отдыхающим  составил аист по имени Буся. Не на птичьих правах крылатый купальщик проводит по несколько часов у реки и совершенно не боится людей. Дети ловят мальков и угощают летающего гостя. Впрочем, как отметили свидетели необычной дружбы, аист Буся не отказывается и от колбасы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Птица разгуливает вдоль пляжа, абсолютно не опасаясь отдыхающих. Особую радость от такого соседства получают дети. Девочки выражают восторг, мальчики – дразнятся. И, похоже, такая жизнь Бусю пока устраивает.

# общество # Человек и животные

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