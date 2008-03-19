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Агрометеорологи рекомендуют повременить с севом яровых

19 марта 2008 08:55
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Почти повсеместно в Брестской, Гомельской и в южной части Минской области верхний 10-сантиметровый слой почвы стал умеренно влажным - это на 2-3 недели раньше многолетних сроков. По мере просыхания полей в хозяйствах приступают к их обработке, выборочно ведется сев. Тем не менее, до конца месяца ожидается неустойчивая погода, с частыми осадками и похолоданием. Поэтому массовый сев яровых культур агрометеорологи рекомендуют начать не раньше первой декады апреля.
# общество

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