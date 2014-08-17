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«Агрокомбинат «Ждановичи»: рекордный урожай и передовые хлеборобы Беларуси

17 августа 2014 16:24
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Новости Беларуси. Жатва в столичном регионе на финише. Хлебный коровай в Минской области в этом году составил более 2 миллионов тонн. О рекордных урожаях и передовых хлеборобах в этой программе «Центральный регион» на СТВ.

В 2014 году на полях столичного региона было как никогда жарко. Рекордно высокие температуры поспособствовали высоким темпам работ. Многотысячная армия хлеборобов - водителей, работников зерносушильных хозяйств, специалистов агрономической службы трудились для общего хлебного коровая.

Более 40 тысяч тонн зерна - вклад в урожайную копилку «Агрокомбината «Ждановичи» Минского района. Здесь же и лучшие комбайнерские экипажи Минской области, которые ежегодно становятся победителями своеобразного урожайного соревнования. Для традиционно передового хозяйства урожай этого года стал лучшим за всю историю.

# общество # Уборочная кампания

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