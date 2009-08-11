Агрессивность комаров этим летом связана с жаркой погодой и высокой влажностью воздуха

Об этом сообщила энтомолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Яшкова.

Она пояснила, что жаркая погода, которая наблюдалась в Беларуси в июле-августе, а также частые дожди привели к массовому выпаду комаров. Это способствовало тому, что эти кровососущие стали более агрессивными и чаще нападают на человека, передаёт БЕЛТА.

К слову, подобное действие жаркая погода оказывает и на ос. Осы легко раздражимы и мгновенно наносят укол, сопровождающийся резкой болью. На месте укуса часто возникает очаг воспаления, а иногда и отек. Болезненные ощущения исчезают лишь через несколько часов или дней. Для оказания помощи следует удалить застрявшее в коже жало и промыть ранку этиловым или нашатырным спиртом, к месту укуса можно приложить лед.

К сожалению, не все могут отделаться лишь неприятными ощущениями на месте укуса комара или других кровососущих насекомых. У некоторых это может вызвать аллергическую реакцию.

– Всё зависит от индивидуальных особенностей организма человека. Однако следует учесть и тот факт, что среди жителей республики увеличивается процент людей, склонных к аллергии, – сказала Светлана Яшкова.

Поэтому, зная такую особенность своего организма, необходимо при себе иметь противоаллергические препараты, а при малейшем осложнении – срочно обратиться за медицинской помощью.

Во избежание укусов комаров и других кровососущих насекомых следует использовать специальные отпугивающие средства – репелленты, находясь на природе – надевать одежду из плотной ткани, которая должна максимально закрывать кожные покровы, голову следует прикрывать косынкой или капюшоном, дома не будет лишним применение электрофумигатора.