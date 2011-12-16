Аграрыі Міншчыны пачалі мадэрнізаваць малочна-таварныя фермы за ўласныя сродкі

Такім чынам, сельгасвытворцы рэгіёна аднымі з першых у краіне пачалі выконваць даручэнне кіраўніка дзяржавы.

Справа складаная, бо ў спісы рэканструяваных ферм не павінна патрапіць ні адна гатовая. Між тым, малочнай галіне мадэрнізацыя прынясе толькі прыбытак – палепшыцца якасць прадукцыі і, адпаведна, сельгаспрадпрыемствы атрымаюць дадатковыя прыбыткі.

Кааператыў «Бярэзінскі» за апошні год рэканструяваў 6 гаспадарчых памяшканняў. Прычым ферму ў вёсцы Молатава мадэрнізавалі выключна за ўласныя сродкі. Гаспадарцы на гэта спатрэбілася 210 мільёнаў рублёў.

У «Бярэзінскім» падлічылі, што ўзвядзенне фермы «з нуля» ім абыйшлося б у два мільярды рублёў. Раней у гэтым памяшканні знаходзіўся свінагадоўчы комплекс. Некалькі год яно пуставала. Зараз на малочна-таварнай ферме 180 кароў, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Сяргей Мароз, намеснік старшыні камітэта па сальскай гаспадарцы і харчаванню Мінаблвыканкама:

Необходимо в кратчайшие сроки, вы видите, что это и веняние времени, чтобы не остать, максимально модернизировать наше сельское хозяйство, молочную отрасль. В принципе, мы уже остаем, не успеваем. Необходимо уменьшить количество работающих, потому что проблема и с кадрами на селе, уменьшить количество доярок.

Міхаіл Грынкевіч, дырэктар сельспрадпрыемства «Бярэзінскі»:

В следующем году на этом хозяйстве будем восстанавливать еще два здания на 400 голов. По 200 голов каждое. Затратить собственных средств планируем около 600 млн.