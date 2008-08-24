Аграрии республики в срочном порядке модернизируют овощехранилища

По всем прогнозам в этом году уродится не только зерно, но и овощные культуры. Овощехранилища СПК "Рассвет" – статья расходов серьезная. За четыре года на их обновление и обустройство затрачено более 3 миллионов долларов. Картофелехранище СПК, словно неправильной формы стадион – 140 метров в длину, 25 в ширину. Его обновили в прошлом году. Модернизация обошлась в 250 тысяч евро. Но уже сегодня все затраты окупились.



В этом году в планах аграриев заложить 6 тысяч тонн картофеля. Месяцев 5 второй хлеб полежит, и лишь в начале весны начнутся его основные продажи. За сохранность урожая в хозяйстве не переживают. В таких условиях его можно хоть год держать. Для остальных видов овощей в СПК созданы еще несколько овощехранилищ. В некоторых постоянная температура даже летом – 18 градусов.