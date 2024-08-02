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Аграрии республики с учётом рапса собрали более 5,3 млн тонн зерна

02 августа 2024 07:45
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На утро 2 августа на счету белорусских хлеборобов более 4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых и свыше 1 миллиона тонн озимого рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии республики с учётом рапса собрали более 5,3 млн тонн зерна-1

В лидерах страды Минская область. За ней с небольшим отрывом брестский регион, а замыкает тройку Гродненский. Они уже преодолели миллионный рубеж по намолоту. Аграрии по всей стране убирают яровой ячмень, озимую рожь, пшеницу, овес, тритикале и зернобобовые. Кипит работа на полях со льном. Пройдено уже 76 % площадей. Активно идет и заготовка кормовой базы, внесение удобрений.

# Уборочная кампания # общество

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