Аграрии не сбавляют темп работ! Как проходит уборочная кампания в Минском районе?

Вклад Минской области в республиканский каравай один из самых больших. Аграрии не сбавляют темп работ, несмотря на экстремальные условия. Намолот зерна в центральном регионе превысил миллион 370 тысяч тонн. Урожайность держится на уровне 48 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четкий ритм и высокая урожайность! В Беларуси продолжается уборочная кампания Отдельные районы завершают уборку зерновых и поэтапно переходят к следующему важному этапу – подготовке почвы под сев озимых. Этот процесс идет параллельно с жатвой. Как в Минском районе борются за качественный урожай – материал Анны Куртасовой.

Четкий ритм и полная слаженность действий. В Минском районе жатва в самом разгаре. Хозяйство «Игнатичи» – аграрный флагман региона. В нынешнем сезоне уборочная площадь заняла почти 4 тысячи гектаров. Озимый ячмень позади – техника перешла на поля с пшеницей.

Анна Куртасова, корреспондент:

В хозяйстве только-только приступили к уборке озимой пшеницы – будущего хлеба. А это 75 гектаров. На золотой ниве работают два комбайна. Без простоя, чтобы вовремя собрать урожай.

Здесь уже названы имена первых тысячников, и среди них – Дмитрий Горнашевич. Его намолот приближается к двум тысячам. В сельское хозяйство пришел молодым специалистом и остался. Дмитрий Горнашевич, механизатор сельхозпредприятия «Игнатичи»

Рекорды и цели не ставим. Сколько Богом дано, столько и намолотим. Потихоньку, чтобы не было потерь. Чтобы поднять каждый колосок, чтобы собрать все это, в закрома положить.

На этом же участке хлеб убирает механизатор с 17-летним стажем Виталий Яцино. Как его напарник, он первый тысячник в районе. В сельском хозяйстве нашел свое призвание. Каждый сезон доказывает, что высокий урожай – это не просто удача, а кропотливый труд, опыт и любовь к делу.