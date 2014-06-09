Новости Беларуси. Аграрии Гомельщины завершают уборку трав первого укоса. Темпы работ говорят о том, что в установленные сроки будет выполнено не менее 95% запланированных объёмов. Как сообщалось ранее, все регионы Беларуси должны скосить травы до 10 июня, до 15 июня продлены сроки лишь для Витебской области.

Александр Добриян, СТВ:

Эти многолетние травы в Добрушском районе скошены и провялены (влажность всего 32%) и совсем скоро отравятся на место хранения. Нынешний год местные аграрии называют благоприятным для заготовки кормов. На сегодняшний день количество уже заготовленных кормовых единиц значительно превысило показатели прошлого года.

В Добрушском районе да и в целом по области пройден 90% рубеж. До истечения установленного срока остаются всего сутки, но аграрии уверены: поставленную задачу они выполнят.

Олег Архипченко начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского райисполкома:

У нас 2-3 хозяйства остается в районе, которые не закончили 100%, но к 10 числу район закрывает вопрос кошения трактором, поэтому задание, которое дал президент, мы выполняем.

Перебоев с топливом, запчастями, техникой на этом этапе на Гомельщине не было. Оперативные задачи решались в рабочем порядке. О том, что поставленные главой государства сроки могут быть сорваны, отмечают сотрудники Комитета Госконтроля, даже речи быть не могло, однако не все так безоблачно.

Сергей Пруткевич главный специалист Комитета государственного контроля Гомельской области:

Закладка корма осуществляется с траншеи, курганы. Те покосы, которые лежали несколько дней, они требовали, чтобы закладка сенажа из этих трав производилась с использованием консерванта. В отдельных хозяйствах из-за тяжелого финансового положения пренебрегли и консерванты не использовали.

Руководитель одного из хозяйств Алексей Черноморченко на нарушение установок идёт вынуждено. Чтобы прокормить его молочное стадо, нужно заложить не менее 15 траншей с сенажом. А по факту в хозяйстве всего одно такое сооружение. Ни в СПК «Крупец», ни в бюджете района денег на строительство (это порядка 30 миллиардов рублей) нет. Поэтому сенаж по-прежнему тромбуют в бурты.

Алексей Черноморченко председатель СПК «Крупец»:

У нас нет траншей, которые раньше были. Мы улаживаем рулоны, устилаем по краям пленкой и трамбуем. Потом все накрывается пленкой и соломой.

О том, что бурты теперь «вне закона» руководитель знает. Но говорит, что другого выхода пока нет. Главное максимально соблюсти сроки и технологию. Без этого хорошего результата одинаково не будет ни в огороженных соломой буртах, ни в бетонных траншеях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.