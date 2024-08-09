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Аграрии Беларуси с учётом рапса собрали более 6,7 млн тонн зерна

09 августа 2024 07:51
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Аграрии Беларуси приближаются к очередному знаковому рубежу по намолоту зерна. По данным Минсельхозпрода, на это утро в стране собрано свыше 6 миллионов 700 тысяч тонн зерна нового урожая с учетом рапса, рассказали в программе Новости «24 часа». На уборочной дорога каждая минута. Темп жатвы диктует погода, а результат – соблюдение технологий.

Аграрии Беларуси с учётом рапса собрали более 6,7 млн тонн зерна-1

В лидерах кампании Минская область. За ней Гродненский регион, замыкает тройку лидеров Брестский. Там преодолели полуторамиллионный рубеж. Уборка ячменя и озимого рапса завершена. Параллельно идет теребление льна, обработано 89 % площадей. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Это поможет нарастить производство продукции животноводческой отрасли. Также перед тружениками полей стоит задача максимально внести органические удобрения в летне-осенний период.

# Уборочная кампания # общество

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