Аграрии Беларуси с учётом рапса собрали более 6,7 млн тонн зерна

Аграрии Беларуси приближаются к очередному знаковому рубежу по намолоту зерна. По данным Минсельхозпрода, на это утро в стране собрано свыше 6 миллионов 700 тысяч тонн зерна нового урожая с учетом рапса, рассказали в программе Новости «24 часа». На уборочной дорога каждая минута. Темп жатвы диктует погода, а результат – соблюдение технологий.
В лидерах кампании Минская область. За ней Гродненский регион, замыкает тройку лидеров Брестский. Там преодолели полуторамиллионный рубеж. Уборка ячменя и озимого рапса завершена. Параллельно идет теребление льна, обработано 89 % площадей. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Это поможет нарастить производство продукции животноводческой отрасли. Также перед тружениками полей стоит задача максимально внести органические удобрения в летне-осенний период.