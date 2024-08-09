Аграрии Беларуси с учётом рапса собрали более 6,7 млн тонн зерна

Аграрии Беларуси приближаются к очередному знаковому рубежу по намолоту зерна. По данным Минсельхозпрода, на это утро в стране собрано свыше 6 миллионов 700 тысяч тонн зерна нового урожая с учетом рапса, рассказали в программе Новости «24 часа». На уборочной дорога каждая минута. Темп жатвы диктует погода, а результат – соблюдение технологий.