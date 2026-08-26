Аграрии Беларуси намолотили более 8,7 млн тонн зерна с учетом рапса

Общий каравай Беларуси весит уже больше 8 миллионов 700 тысяч тонн – это с учетом рапса. Осталось убрать всего 5% полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидерство удерживает Минская область с результатом почти 2,5 миллиона тонн, весомый вклад внесли Гродненский и Брестский регионы. Госзаказ по продовольственному зерну и ячменю выполнен в среднем на 90% – страна полностью обеспечила себя хлебом.

На смену массовой уборке колосовых приходит новый этап: аграрии переходят к заготовке кукурузного силоса и уборке сахарной свеклы. Одновременно закладывается фундамент под урожай будущего года – на полях вовсю идет озимый сев. Словом, работа на земле не останавливается ни на минуту.