Аграрии Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерна нового урожая

А сейчас новости с хлебных полей. В ходе жатвы преодолен очередной рубеж. Аграрии страны намолотили более 2 миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, на сегодняшний день убрано 26 % площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность по стране превысила 39 центнеров с гектара.