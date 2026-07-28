Аграрии Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерна нового урожая

А сейчас новости с хлебных полей. В ходе жатвы преодолен очередной рубеж. Аграрии страны намолотили более 2 миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, на сегодняшний день убрано 26 % площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность по стране превысила 39 центнеров с гектара.
Лидером по валовому сбору зерна традиционно остается Брестская область. Здесь намолот приближается к 600 тысячам тонн. В центральном регионе хлебный каравай сегодня весит более 430 тысяч тонн. В Гродненской области этот показатель приближается к отметке в 390 тысяч тонн. Аграрии Гомельской области намолотили почти 350 тысяч тонн. В Могилевском регионе эта цифра приближается к двум сотням. А в самой северной – Витебской области – преодолен 100-тысячный рубеж. Участники жатвы используют каждую погожую минуту, чтобы провести страду в оптимальные сроки и без потерь.