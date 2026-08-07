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Аграрии Беларуси намолотили 5,9 млн тонн зерна нового урожая

07 августа 2026 07:52
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Проливные дожди или зной – для наших комбайнеров плохой погоды не существует, когда на кону продовольственная безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси намолотили 5,9 млн тонн зерна нового урожая-2

Белорусский каравай весит уже почти шесть миллионов тонн! В лидерах жатвы – центральный регион. Минская область первой взяла планку в 1,5 миллиона тонн. Минимальный отрыв у брестских хлеборобов – здесь намолочено без малого 1 миллион 460 тысяч тонн. Уверенно перешагнула миллионный рубеж и Гродненская область. По всей стране убрано уже две трети площадей.

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# Уборочная кампания

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