Афонские монахи впервые встретились с белорусскими депутатами

Новости Беларуси, Минск. Гости с греческого полуострова во главе с настоятелем Ватопедской обители архимандритом Ефремом приехали в Беларусь по приглашению Митрополита Филарета.

В Палате представителей священнослужители и законодатели рассматривали вопросы взаимодействия между религиозными организациями государств.

Гости пробудут в Беларуси до конца следующей недели. Они посетят Жировичи, Витебск и Полоцк. А также встретятся с духовенством, преподавателями и студентами духовных и светских учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Архимандрит Ефрем, игумен Священной Великой Обители Ватопед:

Православие – это большая духовная сила, которая связывает наши страны. Огромное впечатление на нас произвело то, что ваш народ настолько благоговеен. Наша цель – передать вам тот духовный опыт, который имеется у нас. Это общение будет полезно для обеих сторон.