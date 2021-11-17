«Афганская община» о беженцах: «У них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка»

Новости Беларуси. Преступление против безопасности человечества. Так Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Преступление против безопасности человечества. Так Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на все попытки соседей обелить себя после зверского отношения к беженцам, фактов не стереть. Наши следователи собрали достаточно доказательств цинизма и бесчеловечности польских силовиков в районе погранперехода «Брузги».
Ксения Худолей, корреспондент:
Воевать химическим оружием против людей, которые бегут от войны и уже провели на холоде девять дней. Забрасывать детей дымовыми шашками, держать над головами военные вертолеты. Сколько еще Европа сможет игнорировать этот беспредел на границе ЕС?
Сафи Сайфурахман Махамеджан, председатель Международной благотворительной общественной организации афганских беженцев «Афганская община»:
Для нас все, кто приехал из арабских стран, из африканских и других стран – у них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка. Больше никто. Поэтому пусть они принимают. Не пойдут на то, […], чтобы дети погибали, женщины, мужчины погибали. Не нужно допускать такой ситуации. Надо быстро принимать – холод, чтобы люди не погибли.
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