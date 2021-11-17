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«Афганская община» о беженцах: «У них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка»

17 ноября 2021 18:58
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Новости Беларуси. Преступление против безопасности человечества. Так Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Афганская община» о беженцах: «У них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка»-1

Несмотря на все попытки соседей обелить себя после зверского отношения к беженцам, фактов не стереть. Наши следователи собрали достаточно доказательств цинизма и бесчеловечности польских силовиков в районе погранперехода «Брузги».

Ксения Худолей, корреспондент:
Воевать химическим оружием против людей, которые бегут от войны и уже провели на холоде девять дней. Забрасывать детей дымовыми шашками, держать над головами военные вертолеты. Сколько еще Европа сможет игнорировать этот беспредел на границе ЕС?

«Афганская община» о беженцах: «У них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка»-4

Сафи Сайфурахман Махамеджан, председатель Международной благотворительной общественной организации афганских беженцев «Афганская община»:
Для нас все, кто приехал из арабских стран, из африканских и других стран – у них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка. Больше никто. Поэтому пусть они принимают. Не пойдут на то, […], чтобы дети погибали, женщины, мужчины погибали. Не нужно допускать такой ситуации. Надо быстро принимать – холод, чтобы люди не погибли.

«Афганская община» о беженцах: «У них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка»-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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