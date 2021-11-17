«Афганская община» о беженцах: «У них там ничего не осталось. К этому бардаку привели их страны Запада и Америка»

Новости Беларуси. Преступление против безопасности человечества. Так Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на все попытки соседей обелить себя после зверского отношения к беженцам, фактов не стереть. Наши следователи собрали достаточно доказательств цинизма и бесчеловечности польских силовиков в районе погранперехода «Брузги».

Ксения Худолей, корреспондент:

Воевать химическим оружием против людей, которые бегут от войны и уже провели на холоде девять дней. Забрасывать детей дымовыми шашками, держать над головами военные вертолеты. Сколько еще Европа сможет игнорировать этот беспредел на границе ЕС?