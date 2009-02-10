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Аэропорты французской столицы закрыты в ожидании надвигающейся бури

10 февраля 2009 11:41
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Тысячи пассажиров по всему миру не могут вылететь по месту назначения. Стихия уже оставила без света сотни домов на западе страны. В прибрежных районах судам запрещено покидать порты. Жителям рекомендовано воздержаться от прогулок. По прогнозам синоптиков, ураган утихнет лишь к вечеру.

В то же время самолёты из Минска в Париж летают по расписанию. Как сообщили в авиакомпании "Белавиа", белорусской стороне не поступала никакая информация о том, что неблагоприятные погодные условия мешают аэропорту Шарль де Голль принимать лайнеры. Из белорусской во французскую столицу самолет вылетел в 8.30 утра и благополучно приземлился в одиннадцать в Париже. Сейчас готовится вылететь обратный рейс. Время посадки в Минске – три часа дня.
# общество

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