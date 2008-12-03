Прямой эфир

Аэропорты Бангкока возобновляют работу

03 декабря 2008 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Манифестанты снимают блокаду с основных воздушных гаваней страны и покидают залы ожидания. Первые рейсы, как предполагается, отправятся уже сегодня. В полном объеме терминалы должны заработать через два дня. Напомним, демонстранты прекратили осаду аэропОртов после того, как накануне конституционный суд Таиланда постановил распустить правящую коалицию и запретил премьер-министру в течение пяти лет заниматься политикой. В стране до сих пор находятся около 350-ти тысяч иностранных туристов, есть среди них и граждане Беларуси.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
03 декабря 2008 08:51

Лучшие волонтеры страны примут участие в республиканском форуме Белорусского общества Красного Креста

03 декабря 2008 08:49

Полиция Мумбаи обнародовала список предполагаемых организаторов теракта

03 декабря 2008 08:48

Совбез ООН предоставил мировому сообществу новые полномочия для борьбы с пиратством у берегов Сомали