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Аэропорт "Минск-1" откроет новые авиалинии

15 сентября 2006 09:26
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С 1 октября авиакомпания правительства Москвы запускает рейсы Москва-Минск-Москва. Частота полетов предполагается пять раз в неделю по три раза в день. Аналогичные рейсы запланировала ещё одна российская авиакомпания. Вылеты также будут совершаться пять раз в неделю, но уже дважды в день. Налаживается воздушная связь и с другими городами. Воронежская авиакомпания дважды в неделю запускает рейс Воронеж-Минск-Воронеж. А одесская вводит рейс Одесса-Минск-Одесса, который будет совершаться два раза в неделю. Максимальная нагрузка аэропорта "Минск-1" ожидается в начале 2007 года. Планируется, что сумма выручки, полученной от обслуживания новых рейсов, составит свыше 150 миллионов рублей в месяц.
# общество

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