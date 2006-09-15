Аэропорт "Минск-1" откроет новые авиалинии

С 1 октября авиакомпания правительства Москвы запускает рейсы Москва-Минск-Москва. Частота полетов предполагается пять раз в неделю по три раза в день. Аналогичные рейсы запланировала ещё одна российская авиакомпания. Вылеты также будут совершаться пять раз в неделю, но уже дважды в день. Налаживается воздушная связь и с другими городами. Воронежская авиакомпания дважды в неделю запускает рейс Воронеж-Минск-Воронеж. А одесская вводит рейс Одесса-Минск-Одесса, который будет совершаться два раза в неделю. Максимальная нагрузка аэропорта "Минск-1" ожидается в начале 2007 года. Планируется, что сумма выручки, полученной от обслуживания новых рейсов, составит свыше 150 миллионов рублей в месяц.