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Аэрофестиваль удивил минчан и гостей столицы незабываемым зрелищем

19 июля 2015 14:05
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Новости Беларуси. Массовый запуск змеев, флешмоб с воздушными шариками и вертолетные гонки. Аэрофестиваль уже удивил минчан и гостей столицы незабываемым зрелищем. Сотни зрителей собрал и финальный день. 

Фестиваль авиационного спорта в Беларуси организовали впервые. На аэродром «Боровая» свое мастерство в управлении авиатехникой съехались более 200 пилотов из восьми стран мира.

Андрей Горбатовский, начальник авиации «ДОСААФ» Республики Беларусь:
Фестиваль авиационного спорта проводится впервые на территории Республики Беларусь. Надеюсь, что не последний раз. И по нарастающей будет не только вертолетный спорт, но и самолетный, планерный, парашютный и так далее. Гости из соседних стран: россияне и украинцы. Уровень спортсменов очень высок. Я надеюсь, что они покажут высокие результаты. 

Эта девушка — единственная женщина-пилот, которая участвовала в упражнении «фристайл». Под мелодию «Призрак Оперы» она заняла первое место.

Елена Жуперина, пилот (Россия):
«Фристайл» — мое любимое упражнение. Очень хорошая дисциплина, интересная, мне кажется, самая интересная из всех. 4 минуты надо летать под музыку, которую выбираешь сам, придумываешь фигуры, программу. Это очень субъективно — оценивать «фристайл». Потому что не существует никаких критериев оценки.  

Авиафестиваль — не только зрелищный форум, но и в первую очередь — спортивный. Развозка грузов, эстафета и слалом. В череде заданий экипаж вертолета должен прийти первым и набрать наименьшее количество штрафных баллов. Упражнения выполняются на высоте 5-10 метров, поэтому самое главное — слаженность в работе экипажа.

Организаторы соревнований заявляют о возрождении авиационного спорта в Беларуси. И в следующем году на фестиваль ждут еще больше спортсменов и зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Фестиваль # Андрей Горбатовский

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