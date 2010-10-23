Аэродизайнер из Лиды победила на Международном фестивале воздушных шаров во Флоренции - фото

Ирина Ткацевич имеет диплом мехмата БГУ и работает инженером-программистом в филиале «Лидские электрические сети» РУП «Гродно­энерго». Семь лет назад она впервые взяла в руки шарик. У профессионального твистера из Лиды (именно так называют тех, кто работает с длинными шариками) фигурка готова меньше чем за минуту.

Ирина достает упаковки с «колбасками» разных размеров, цветов и производителей: американские, итальянские, мексиканские, колумбийские. Профессиональные аэродизайнеры покупают их обычно в специализированных фирмах. Ведь шарики, как и колбаса в магазине, имеют свой срок годности и условия хранения.

Ирина Ткацевич, твистер:

Профессиональные шарики живут долго. Я как-то для нашего Дома культуры делала 4,5-метровую новогоднюю елку — вот, посмотрите фотографию, эти шарики потом целый год хранились. А еще был интересный случай. Тоже для Дома культуры делала летнюю полянку, а через полгода ее разобрали и решили выбросить. Рабочие отнесли шарики к мусорке и привязали, чтобы они не улетели. Тут выехала машина и, видимо, ради развлечения давай по ним ездить туда и обратно. А они целые! Водитель позвонил кому-то, через пять минут приехал бус, они погрузили туда шарики и куда-то увезли.

А вот после фестивалей все композиции сразу же, как говорят аэродизайнеры, «убивают» под невероятный грохот. Их не просто топчут и лопают руками, для этого дела привлекают даже тракторы.

Ирина Ткацевич, твистер:

На последнем фестивале, который проходил в Москве, мне шарики надувала помощница. Обычно так работает большинство твистеров. Но вот на этой фотографии с нами стоит Том Бибо, легендарный твистер и шоумен. Он надувает шарики сам и не насосом, а ртом, причем семь-восемь за раз. Правда, он каждый год проверяет голову у врачей, так как это большое напряжение для сосудов.

За семь лет работы Ирина стала автором сотен композиций. Самая масштабная — четырехметровый клоун на велосипеде, за которую, выступая в составе российско-белорусской команды, удостоена первого места на фестивале в Италии.

На одном из фото в большой желто-зеленой шляпе запечатлена дочь Ирины Маргарита. Этот модный аксессуар с собой из Лиды в Минск увез музыкант Сергей Михалок.

Ирина Ткацевич, твистер:

Мы с коллегой поспорили, подпишет ли мне Ляпис плакат или нет. Я ему подарила шляпу, а он на плакате написал: «Большое спасибо!».

В последнее время белорусский твистер активно осваивает воздушную моду. На последнем Международном фестивале в Москве Ирина участвовала в конкурсе платьев и заняла третье место.

Ирина Ткацевич, твистер:

Есть такой шикарный мастер из Словакии Нико Фриц. Он делает платья и ездит с ними на показы мод по всему миру. Шоу открывается тем, что девушки выходят на подиум сначала в его платьях из шариков, а потом уже демонстрируют работы дизайнеров. Я бы тоже так с удовольствием поработала: недавно связалась с нашим модельером Сашей Варламовым и предложила ему устраивать такие же шоу и в Беларуси. Сейчас жду ответа.

Когда мы были в Италии, он делал на семинаре Паваротти и комика Роуэна Аткинсона, который играет мистера Бина. Сходство великолепное, просто один к одному. А вообще, здорово принять участие в создании такой глобальной фигуры, как, например, делали на фестивале в Бельгии: два четырехметровых футболиста с воротами. Эта работа вошла в Книгу рекордов Гиннесса по количеству шаров и по высоте.

Источник: газета «Рэспубліка ».