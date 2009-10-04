Адвокаты режиссера Романа Полански просят перевести его из тюрьмы под домашний арест

Такое прошение защита подала в Федеральный суд Швейцарии. Напомним, 76-летнего мэтра кино задержали 8 дней назад в Цюрихе по ордеру США и поместили в небольшую камеру одной из самых старых тюрем Швейцарии.Оскароносному режиссеру разрешают лишь один раз в сутки прогуливаться по внутреннему двору в течение часа. Решение по делу Полански будет вынесено в течение нескольких недель. Если режиссеру откажут в освобождении, то после получения официального запроса об экстрадиции он будет выслан в США. Американская Фемида обвиняет его в совращении несовершеннолетней 30 лет назад.