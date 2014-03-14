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Адвокаты проведут 14 марта бесплатные консультации для белорусов с небольшим достатком

14 марта 2014 07:19
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Новости Беларуси. Адвокаты проведут 14 марта бесплатные консультации для белорусов с небольшим достатком. Им разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Подобные акции в стране проводятся регулярно. Так, бесплатные приемы проходят в День образования адвокатуры, по случаю Дня пожилых людей и в честь Дня юриста. Нынешняя акция приурочена ко Дню Конституции. Основному закону суверенной Беларуси 15 марта исполнится 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Консультация юриста

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