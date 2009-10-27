Адвокат Саманты Геймер призвал суд прекратить дело в отношении Полански

Арест Романа Полански в Швейцарии обернулся для американки Саманты Геймер, в незаконной связи с которой обвиняется кинорежиссер, проблемами со здоровьем и неприятностями на работе.

Об этом заявил в шестистраничном послании апелляционному суду Калифорнии Лоуренс Сильвер — адвокат пострадавшей. Юрист призвал судей прекратить уголовное дело в отношении Полански, сообщает NEWSru.com.

По свидетельству Сильвера, ему и Геймер со времени ареста кинодраматурга 26 сентября по меньшей мере 500 раз звонили по телефону представители прессы с просьбой прокомментировать ситуацию. Геймер, которая проживает сейчас на Гавайях, подвергается, как отметил адвокат, настоящему преследованию неотступно следующих за ней журналистов. Ей неоднократно предлагали дать интервью различным программам, в том числе участвовать в ток-шоу знаменитой телеведущей Опры Уинфри.

«Все это вызвало у нее проблемы со здоровьем, - говорится в документе. - Преследование повлияло на эффективность ее работы и привело к вполне объяснимому недовольству со стороны ее работодателя. Вполне возможно, что Саманта может потерять работу».

Геймер еще в январе текущего года обратилась в суд с официальной просьбой снять обвинения с кинорежиссера. 45-летняя Саманта пояснила свою просьбу тем, что следственные органы и обвинители, предав огласке детали дела, «нанесли ущерб ей, ее троим детям, мужу и матери». Однако американская юстиция до сих пор не закрыла против признанного мастера кинематографа дело 32-летней давности.