Адресная социальная помощь станет эффективнее

Накануне Президент Беларуси подписал соответствующий указ.

Поддержка людей в трудной ситуации всегда была одним из социальных приоритетов нашего государства. Теперь получить помощь будет проще: ежемесячное пособие и жилищные субсидии объединены. Выплачиваться будет только пособие, которым можно оплатить и коммунальные услуги. Срок его действия увеличен до 6 месяцев. При этом граждане будут обращаться в одно окно и готовить один пакет документов.

Кроме того, единовременное социальное пособие увеличено на 30%. Среди нововведений указа и помощь в покупке реабилитационной техники, например, кресла-коляски, ходунков. Такая поддержка будет оказана детям до 18 лет, которые не признаны инвалидами, но нуждаются в средствах реабилитации, а также инвалидам третьей группы.

Изменения вступят в силу с начала следующего года.