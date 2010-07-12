Администрация Президента вновь начинает мониторинг работы местной власти с обращениями граждан

Во всех регионах принимать граждан будут без предварительной записи. Дать свою оценку чиновникам или рассказать о наболевшем можно будет также по телефонам горячей линии или письменно.

«Строить государство для человека» — это то, на чём Александр Лукашенко регулярно акцентирует внимание в рабочих поездках по регионам. И от того, насколько эффективно решаются людские проблемы, зависит оценка всей работы местных властей. Первый этап глобального мониторинга начался в июне — он принёс немало результатов. И уже сегодня рабочие группы вновь отправились на проверки.

В течение всей недели Глава Администрации Президента и его заместители будут работать в регионах и принимать граждан без предварительной записи. Одновременно и помощники Президента — главные инспекторы по регионам и Минску — не просто встретятся с населением, а, по возможности, окажут помощь в решении вопросов.

Станислав Буко, начальник Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:

Бывает так, что по ответам всё в порядке, всё хорошо, а когда приедешь на место, побеседуешь с автором — не так всё хорошо.

По статистике, каждое пятое обращение в Администрацию Президента — это нарекания на жилищно-коммунальное хозяйство и строительство жилья.

Именно это, встречаясь с населением, тщательно изучат две специальные межведомственные группы. Работа, к примеру, уже начата в Полоцке. Но, кроме этого, проверяться будут и другие чувствительные сферы. Это труд, соцзащита, здравоохранение, образование, торговля и бытовые услуги.

Игорь Калинин, руководитель подгруппы Межведомственной рабочей группы по изучению работы с обращениями граждан в Витебской области:

Достаточное количество людей обращается к нам, а это уже сигнал о том, что на местах, видимо, недорабатывают.

Наряду с общественными приёмными заработают горячие линии. По острым фактам планируются проверки с выездом на место.

В Минске, в Советском районе, звонки 13 июля примет лично Глава президентской Администрации Владимир Макей. Параллельно линия будет работать во Фрунзенском исполкоме.

Граждан без предварительной записи примут также ещё в более чем десяти населённых пунктах по всей стране. В частности, это Иваново, Столин, Шумилино, Житковичи, Вороново, Держинск, Хотимск, Мстиславль.

Администрация Президента заинтересована в получении максимально объективной информации, поэтому в исполкомах, ЖЭСах, поликлиниках и магазинах — в общем, наиболее посещаемых в местах — уже начали появляться урны для анонимных анкет.

Станислав Буко, начальник Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:

По первому этапу мы подготовили соответствующую докладную записку: выявлен ряд нарушений, внесены предложения.

Все обращения, и устные, и письменные, будут взяты на контроль. А виновные за нарушения законодательства по работе с обращениями граждан понесут ответственность.