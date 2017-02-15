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Администрация Президента расскажет подробности о Декрете об иждевенцах

15 февраля 2017 08:25
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Новости Беларуси. Все нюансы «Декрета о социальном иждивенчестве» и его применение на практике разъяснят специалисты Администрации Президента.

В ближайшее время пройдут выездные приемы граждан в районных и городских исполкомах,

поскольку количество подобных обращений возросло. Задать персональный вопрос можно будет руководству Администрации Президента, помощникам главы государства, а также начальникам основных подразделений Администрации. Приемы пройдут 16-17 и 23-24 февраля.

Например, 16 февраля в Жодинском горисполкоме прием проведет лично глава администрации Президента Наталья Кочанова,

а ее первый заместитель Максим Рыженков ответит на вопросы в Рогачевской райисполкоме 17 февраля. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детальный график можно найти здесь.

# общество # Налоги

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