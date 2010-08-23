Администрация Президента Беларуси начала очередной этап масштабного мониторинга работы местной власти с населением

Третий этап мониторинга стартовал в другом формате и с более широким размахом. Но в Администрации Президента не забыли про первые две волны проверок. Один из важных моментов августовского контроля — качество выполнения поручений июньского и июльского.

С самого утра Сергей Папина подбирает нужные слова для формулировки вопроса главе Администрации Президента Владимиру Макею. Визит на предприятие чиновника такого ранга — тема номер один для разговоров среди сотрудников. Ведь представителю Президента можно будет задать любой — самый наболевший — вопрос. Будь он личный либо рабочий.

Сергей — начальник отдела базовых систем на единственном объединении в СНГ, которое производит оборудование для микроэлектроники. Например, один из агрегатов агрегат по принципу швейной машинки устанавливает кристаллы на магнитную ленты точностью плюс-минус 20 микрометров. Это одна пятая от толщины человеческого волоса. С помощью метода, названного флипчипом, белорусы пользуются пластиковыми банковскими карточками и снимают с них деньги. Но представителю Президента Сергей Папина сегодня будет рассказывать не о специфике микромира, а о своем житейском.

Сергей Папина, начальник отдела базовых систем конструкторского бюро точного электронного машиностроения:

У меня два вопроса: один личный — он касается жилищного строительства. Второй связан с работой предприятия и касается службы в армии и наборе в нее молодых специалистов.

На встрече с Владимиром Макеем Сергей кратко и по делу описал, что в Колодищах, где он строит дом, нет ни газа, ни нормальных дорог. Силами местных властей проблему давно не решить. Глава Администрации вопрос поставил на особый контроль.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Переговорим с руководством области — с новым губернатором. Я думаю, что мы выстроим программу, как обеспечить это место застройки необходимой инфраструктурой.

А вот второй вопрос Главе Администрации носил более просительно-рекомендательный характер. Возможно ли не забирать в армию молодых специалистов после отработки по распределению три года?

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

В отдельных случаях глава государства имеет право дать отсрочку, если сотрудник незаменимый. Но надо понимать, что служба в армии — это долг и обязанность, и настоящий мужчина должен пройти через эту школу жизни.

Сергей Папина, начальник отдела базовых систем конструкторского бюро точного электронного машиностроения:

Очень приятно, что меня выслушали. Я получил ответ, надеюсь, по этому ответу буду приняты какие-то решения.

Каждый вопрос, просьба, жалоба, претензия простых граждан должны быть услышаны и поставлены на особый контроль. Это поручение Президента и главный принцип мониторинга, который уже в третий раз за лето проводит Администрация главы государства. Без предварительной записи уполномоченные представители белорусского лидера принимают всех желающих лично и по телефону. Для анонимных обращений установят специальные урны. С инициативой принять участие в мониторинге вышло и республиканское общественное объединение «Белая Русь».

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

Одна из активных форм развития взаимодействия с населением — это общественные приёмные. Они у нас есть в каждом райцентре. Люди приходят с проблемами, проектами, заявлениями. И это возможность помочь провести этот мониторинг. Причём, организация общественная — не зависит от влияния власти. Поэтому мы уверены, что, обработав эти обращения, мы дадим главе государства объективный материал.

Особенность третьего этапа мониторинга —уровень проверок и ее участников. Высшие должностные лица отправились на промышленные предприятия по всей стране.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Нет и не может быть никаких скидок к тем руководителям, которые равнодушно относятся к тем или иным заявлениям или просьбам простого человека. Поверьте, это не «кавалерийский наскок», это постоянная системная работа, и мы исходим из того, что в этой сфере должен быть наведен полный порядок.

Первые два этапа мониторинга показали и доказали свою эффективность. Всех выслушали, многим помогли. А вот некоторым пришлось поплатиться за свое бездействие. И речь идет о чиновниках, которые вместо того, чтобы решать проблемы на местах, занимались отписками или вовсе спускали проблему на «нет». 68 должностных лиц по итогам первого этапа привлечены к ответственности.

Третий этап мониторинга стартовал в другом формате и с более широким размахом. Но в Администрации Президента не забыли про первые две волны проверок. Один из важных моментов августовского контроля — качество выполнения поручений июньского и июльского. Их было порядка трех тысяч и чиновники высокого ранга спросят за каждое.