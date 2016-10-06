Абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Валентина Яикова отмечает 70-летие

Новости Беларуси. 70-летний юбилей отмечает легендарная летчица, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Валентина Яикова. Ее называет королевой авиаспорта. На протяжении не одного десятилетия она была не только бессменным лидером в сборной Советского Союза, но и в мире.

В копилке мастера спорта 198 медалей и 6 тысяч 500 часов проведенных за штурвалом на 24 типах самолетов и вертолетов.

Небо летчица полюбила с детства, а после окончания летно-технической школы в Калуге получила распределение в Минский аэроклуб ДОСААФ. Здесь и проработала 20 лет, совершенствуя не только собственную технику, но и обучая подрастающее поколение.

Для нее небо – это вся жизнь,

и подняться она в него сможет. Была бы только возможность сесть за штурвал.

Валентина Яикова, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу:

У меня ноги не достают. Я всю жизнь отлетала с подушкой 15 сантиметров толщиной под спиной. И когда он повез меня на ознакомительный полет, перевернул самолет вниз головой, в это время остальные терялись, а я, наоборот, крутила головой. И мой инструктор понял, что в самолете сидит летчик будущий, хороший летчик. На велосипеде научился ездить, так и здесь – посади в самолет и я полечу и не разобью его.