Абрамович купил поместье Рокфеллера

Российский миллиардер стал покупателем поместья площадью 70 акров на острове Сент-Барт в Карибском море.Земля, на которой располагается поместье, когда-то принадлежала Дэвиду Рокфеллеру – внуку знаменитого основателя нефтяной компании Standard Oil Джона Д. Рокфеллера. Стоимость нового приобретения Абрамовича составляет 89 миллионов долларов. Поместье включает в себя несколько бунгало с видом на океан, теннисные корты, бассейны и павильоны для танцев, сообщает newsru.com со ссылкой на Prian.ru.