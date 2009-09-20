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Абрамович купил поместье Рокфеллера

20 сентября 2009 16:25
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Российский миллиардер стал покупателем поместья площадью 70 акров на острове Сент-Барт в Карибском море.Земля, на которой располагается поместье, когда-то принадлежала Дэвиду Рокфеллеру – внуку знаменитого основателя нефтяной компании Standard Oil Джона Д. Рокфеллера. Стоимость нового приобретения Абрамовича составляет 89 миллионов долларов. Поместье включает в себя несколько бунгало с видом на океан, теннисные корты, бассейны и павильоны для танцев, сообщает newsru.com со ссылкой на Prian.ru.
# общество

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