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Абитуриенты "штурмуют" вузы

31 июля 2006 08:07
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Около трех человек на место - таков средний конкурс в вузы Беларуси. Однако, на некоторые специальности количество желающих стать студентами достигает 14 - 15 человек. Такой ажиотаж наблюдается, к примеру, в Белорусском государственном педагогическом университете на специальности "компьютерная графика". Повышенным спросом пользуются факультеты иностранных языков, юридические и технические специальности. А в Белорусском технологическом университете абитуриенты "штурмуют" специальности по технологии химических производств и лесоперерабатывающему производству.
# общество

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