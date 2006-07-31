Абитуриенты "штурмуют" вузы

Около трех человек на место - таков средний конкурс в вузы Беларуси. Однако, на некоторые специальности количество желающих стать студентами достигает 14 - 15 человек. Такой ажиотаж наблюдается, к примеру, в Белорусском государственном педагогическом университете на специальности "компьютерная графика". Повышенным спросом пользуются факультеты иностранных языков, юридические и технические специальности. А в Белорусском технологическом университете абитуриенты "штурмуют" специальности по технологии химических производств и лесоперерабатывающему производству.