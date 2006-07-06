Абитуриенты начали сдавать документы. В приемные комиссии вузов

Прием документов прошел спокойно и в деловой обстановке. Об этом рассказал первый заместитель министра образования Александр Жук. В число этих вузов вошли учреждения образования министерств обороны, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям. Все остальные - причислены к вузам второго потока.

Сроки приема документов на дневную форму обучения в Академию МВД, Военную академию, Командно-инженерный институт и Гомельский инженерный институт МЧС - с 5 по 16 июля, в Академии искусств, музыки, а также Университет культуры - с 5 по 11 июля.

На платное обучение документы принимаются до 26 июля. Все другие государственные и частные вузы, кроме заочной и вечерней форм вузов сельскохозпрофиля, будут принимать документы во вторую очередь - с 12 по 29 июля (на военные факультеты - с 12 по 26 июля).

Александр Жук подчеркнул, что утвержденные в Беларуси правила приема в вузы и ссузы обеспечивают равный доступ молодежи к высшему и среднему специальному образованию, справедливый конкурсный отбор и прозрачность приемной кампании.