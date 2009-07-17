Абитуриентка из Бобруйска подала в БГУ документы с уникальной суммой баллов – 392

Об этом рассказал заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Вячеслав Молофеев.

По его словам, это редкий случай в истории вступительной кампании, так как девушка не добрала до максимально возможных 400 всего 8 баллов. Вячеслав Молофеев рассказал, что баллы при поступлении складываются из трех сертификатов ЦТ и среднего балла аттестата об общем среднем образовании. Лидер вступительной кампании БГУ (а возможно и среди других вузов), имеет золотую медаль, диплом первой степени олимпиады по обществоведению, стобалльный сертификат по белорусскому языку и 92 баллов по английскому. Абитуриентка подала документы на факультет международных отношений.

Также очень высокие результаты у выпускницы лицея БГУ – 382 балла. Эта абитуриентка собирается поступать на исторический факультет. Ещё одна минчанка с 380 баллами подала документы на механико-математический факультет.

Первый день приема документов в вузы второго потока стал самым ажиотажным. Например, в БГУ подали документы в два раза больше абитуриентов, чем обычно в первый день – 785 человек. Из них 617 – на дневную форму обучения и 168 – на заочную. – В нынешнем году прослеживается тенденция увеличения числа абитуриентов, поступающих для получения второго высшего образования, – отметил Вячеслав Малофеев. Кроме того, в БГУ уже подали документы 40 победителей республиканских и международных олимпиад. Ожидается, что более 120 таких умников и умниц поступят на первый курс БГУ, передаёт корреспондент БЕЛТА.