Абитуриентам. Значительно расширился перечень новых специальностей

С 9 июля в Беларуси стартует приемная кампания. Первыми эстафету принимают творческие вузы и высшие учебные заведения силовых ведомств.

Правила приемной компании по сравнению с прошлым годом не изменились, зато значительно расширился перечень новых специальностей.

Для абитуриентов в этом году открыты новые дороги. Более десятка специальностей-дебютантов предлагают в этом году вузы Беларуси. Акцент сделан на точные микронауки: «Микробиология», «Биохимия», «Физика наноматериалов и нанотехнологий». За микроприставками кроются макроперспективы.

Нынешний год как никогда богат на новые специальности. Только в одном БГУ их 3. Среди них – принципиально новая «Космоаэрокартография» на географическом факультете. Выпускники этой специальности будут обрабатывать данные со спутника для GPRS-навигаторов.

Более приземленные специальности, но от этого не менее перспективные, появятся в Университете информатики и радиоэлектроники. К примеру, будущие студенты новой специальности будут работать с лазерными измерительными системами.

Александ Гурский, заведующий кафедрой метрологии и стандартизации БГУИР:

Лазерная техника всё больше проникает в медицину – терапию, диагностику. И там тоже нужны специалисты, которые эти установки могут обслуживать и работать с ними. Поэтому мы надеемся, что эта специальность будет широко востребована.

У тех абитуриентов, кто решит поступать на новую специальность «Информатика и технологии программирования», получат реальный шанс стать вторым Биллом Гейтсом.

Александр Мелещенко, заместитель заведующего кафедры информатики БГУИР:

IT – это мобильная сфера. Наши выпускники работают практически на всех континентах, за исключением Антарктиды, наверное. Семь человек у нас работает в «Майкрософте». Поэтому они могут работать в крупных международных компаниях.

Юрий Миксюк, начальник управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Хочу призвать абитуриентов и их родителей, если так можно сказать, не дожидаться последнего дня, а активно участвовать в подаче документов для того, чтобы мы все организованно обозначили свои притязания на те специальности, на которые желаем поступить.

Нынешняя вступительная компания практически не отличается от прошлогодней. Единственное отличие касается вузов силовых ведомств. К примеру, без конкурса в этом году будут зачислять абитуриентов, отслуживших в Роте почетного караула. Прием документов в вузы первого потока продлится до 16 июля.