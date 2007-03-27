Абитуриент, сделай правильный выбор!

Более 30 тысяч человек будут приняты в нынешнем году на бюджетные отделения в вузы Беларуси. Нынешним летом количество мест будет несколько сокращено.

Это, в первую очередь, коснется специальностей юридического, экономического и педагогического профилей в связи с переизбытком кадров и демографической ситуацией.

Вузы будут разделены на два потока, что обеспечит более осознанный выбор абитуриентом будущей профессии. Правила приема в высшие учебные заведения Беларуси в нынешнем году не изменятся. Основной формой испытаний по-прежнему останется централизованное тестирование. Как и в минувшем году при поступлении в вуз будет учитываться средний балл документа об образовании. В нынешнем году сохранен прием без вступительных испытаний для победителей международных и республиканских олимпиад. Всего в Беларуси 43 государственных и 10 частных вузов. Они готовят кадры по 300 специальностям. Абитуриенты этого года по окончании обучения получат более 1 тысячи специализаций.