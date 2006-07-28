Абитуриент! Не затягивай с выбором будущей профессии

На <горячую> линию Министерства образования поступило уже около двух с половиной тысяч звонков. Абсолютное большинство из них касается времени работы приемных комиссий в последний день подачи документов.

Напомним, что последний срок подачи документов в вузы второго потока - 29 июля. Завтра все приемные комиссии вузов будут принимать и выдавать документы до 18.00.

Свои документы уже подали большинство победителей республиканских и международных олимпиад, абитуриенты, которые набрали высокие баллы, а также претенденты на льготное поступление. Остальные - в ожидании. Только завтра можно будет определить средний конкурс и соответственно проходной балл. В Министерстве образования абитуриентам настоятельно рекомендуют не затягивать с выбором будущей профессии.

<Горячая> линия в ведомстве будет работать по 31 августа.