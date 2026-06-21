А завтра была война. События 21 июня 1941-го реконструировали в Бресте

Брест стал центром памятных мероприятий, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это особая дата, рубеж, который заставляет по-новому взглянуть на уроки истории. Сегодня есть те, кто взялся активно переписывать прошлое, и то, что в эти дни происходит в Бресте, да и в целом отношение белорусов к своей истории, – это наш способ сохраниться. Как стране, так нации. Помнить значит ценить мир и спокойствие – то, что есть у нас сегодня и что в один момент может исчезнуть, как это и было 85 лет назад. Но мы воспринимаем безопасность как что-то самой собой разумеющееся. С одной стороны так и должно быть, все на это направлено, но и повод задуматься, а что если хотя бы на мгновение потерять баланс? Вокруг кризисы, войны, столкновения интересов, и удержать равновесие, сохранить суверенитет и покой – ежедневный труд. И события в Бресте должны вернуть нам фокус на то, что действительно важно. В городе работает наша съемочная группа. Кристина Протосовицкая выходит на прямую связь.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Добрый вечер, студия. Мы находимся в самом сердце города Бреста, на улице Советской. Здесь воссоздают последний мирный вечер. 21 июня 1941-го, как будто бы мы оказались в машине времени. Мужчины по-военному чеканят шаг, а женщины в красивых ситцевых платьях. Они еще даже не подозревали, что завтра будет война. Эту мирную идиллию и разрушат взрывы снарядов.

В июне 1941-го около 60 тысяч жителей наслаждались летним теплом. Улица Советская была центром притяжения. Гуляли семьями, пары слушали музыку. В кафе было оживленно. Образы реконструкторы готовят заранее. Большая удача отыскать аутентичные наряды 40-х в шкафах бабушек или использовать старинное полотно для пошива. Особое внимание к аксессуарам, как мужским, так и женским.

Последний мирный день в Бресте мы стараемся прожить так, как проживали наши родители. Моя мама, юная еще девушка, не замужем, поэтому все старались в этот день нарядиться. И в больших семьях, например, было одно платье, одни туфли, но все старались поделиться и прийти на танцы. Звучит «Рио-Рита». Это был танец, который учились танцевать все. И мы сейчас его тоже танцуем.

Последний мирный вечер показывает обстановку довоенного Бреста. Что происходило, как жили люди. Это важно, чтобы помнилась история. Чтобы дети это помнили. Чтобы никогда не забывалось.

Очень страшное время. Была неизвестность, напали внезапно. Мало готовились к войне.

– Анна Филипповна, расскажите, пожалуйста, что это за граммофон? Сколько ему лет?

– Это не граммофон, это патефон. Это уже как бы «сын» граммофона. Этот довоенный. Сколько лет, я не знаю. Сами считайте, где-то 30-е годы.

– Какой репертуар сегодня?

– Сегодня у нас репертуар только довоенный. То есть мы и поем, и с баянистом играем только песни до 41-го года. Потому что у нас называется мероприятие «Мирный день накануне войны». Они-то не знали, у них просто была мирная суббота. Как они могут петь песни, которые родились в 44-м, в 45-м? Допустим, «Священная война». То есть 21 июня мы просто гуляем по городу. Домашний дворик, потому что раньше не было телефонов, не было интернета. Телевизоры, если были, то, наверное, у начальника, у самых каких-то высших чинов. А люди выходили во двор, выносили самовар, выносили патефон, пели песни под патефон, танцевали, если музыка танцевальная. Потом пили чай, общались. Поэтому дружили дворами. Это было очень замечательно. Получается такой маленький семейный дворик. Что мы сегодня и хотим изобразить.