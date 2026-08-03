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А вы знали, что лаванда – символ любви и счастья? Показываем локацию для красивых фото

03 августа 2026 09:38
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Обожаете Прованс и лавандовые поля? Совершенно необязательно наматывать 2 660 километров. В Вилейском районе мы отыскали локацию на миллион и лиловую мечту всех туристов, рассказали в программе «Путевка BY».  

А вы знали, что лаванда – символ любви и счастья? Показываем локацию для красивых фото-2

Божественный аромат, французские мотивы, картинка, как из Pinterest и море вдохновения – все это притягивает сюда сотни туристов. Здесь благоухает около 350 кустиков. Разные сорта и оттенки завораживают как калейдоскоп. Кстати, лаванда – символ любви и счастья. Испокон веков это чудесное растение считали хорошим оберегом для семьи. Ее используют в медицине, ароматерапии, косметологии, кулинарии. Целебных свойств – целый букет.

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А вы знали, что лаванда – символ любви и счастья? Показываем локацию для красивых фото-4

Ольга Леонович, хозяйка лавандового поля:
Около 5 сортов. Я свою коллекцию пополняю постоянно. Сорт «Хит-хот» достаточно яркий и ароматный, в букетиках хорошо себя преподносит, сохраняет аромат не один год. Также в нашем саду есть лавандин, отличается своим ароматом, веточки немного длиннее. Тоже можно составлять букеты, эфирных масел в нем больше. Цветение лаванды около трех недель. Если достаточно жарко, то цветение проходит намного быстрее.

Дивная фазенда Ц семейное дело и место силы. Здесь жили бабушка и дедушка Ольги. Александр также местный. Оттого много друзей и знакомых. Больше 10 лет назад супруги решили построить на малой родине дом, а затем украсить участок романтичной лавандой. 

Подробности в видео

# Туризм

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