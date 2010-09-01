А. Лукашенко: Я очень жестко потребовал разобраться с этой страшной бедой любого общества – бюрократизмом

Журналисты интересовались итогами масштабного мониторинга, третий этап которого завершился на прошлой неделе. Напомним, Администрация Президента, досконально проверяла работу местных властей с обращениями граждан.

Такая практика, заметил Александр Лукашенко, станет регулярной.

Александр Лукашенко:

Данные жесткие меры, которые мы принимаем сейчас, — в развитие решения вопроса дебюрократизации страны. О дебюрократизации мы говорим три года.Что-то сделали, что-то не сделали. Я считаю, что сделали очень мало. Поэтому я очень жестко и даже жестоко, чего вы не видели, потребовал разобраться с этой страшной бедой любого общества – бюрократизмом, когда человеку приходится по несколько дней, по нескольку месяцев или лет решать те или иные вопросы. И поручил провести эту широкомасштабную кампанию, чтобы посмотреть, насколько эффективно идет процесс дебюрократизации. Как видите, проблем немало. Поэтому говорить о том, что эта кампания схлынет, нельзя. Будут и другие методы борьбы с бюрократами.

Последнее совещание, где мне пришлось разбираться с людьми, которые работают на местах, и нашими правоохранительными органами — это тоже новая форма работы. Не потому что я ей не занимался — этого не было публично. А сейчас будет публично. Особенно резонансные дела будут рассматриваться публично. Это мы железно введем в практику по всей вертикали власти. Это, поверьте, не связано ни с какими там политическими кампаниями, предвыборными. Абсолютно нет. Если уж на то пошло, мне это и не надо. Н любой семинар, приезд большого начальника, политическая кампания встряхивают общество. Почему бы и нам не встряхнуться и не посмотреть на себя в очередной раз, чего мы стоим. Но что эта волна схлынет и можно будет кому-то не заниматься проблемами людей – этого не будет. Я всегда помню, кто меня избрал, и как меня избрали.