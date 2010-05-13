А. Лукашенко: Я очень надеюсь, что за время Вашего визита мы сможем достичь очень серьезных и позитивных сдвигов в наших отношениях

В Беларуси с официальным визитом находится Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет. Сегодня с азиатским лидером встретился Президент А. Лукашенко.

Глава нашего государства тепло поприветствовал высокого гостя у здания Администрации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень приятно встретиться с Вами. Мы с Вами давние не только друзья, но и лично знакомые люди. Мы только что обменивались своими впечатлениями о Беларуси и Вьетнаме, и мне очень приятно, что Вам здесь комфортно и Вы себя хорошо чувствуете. Я очень надеюсь, что за время Вашего визита — а делегация у Вас очень представительная, Вас сопровождают руководители крупных бизнес-корпораций — мы сможем достичь очень серьезных и позитивных сдвигов в наших отношениях.

Нгуен Минь Чиет, Президент Социалистической Республики Вьетнам:

Прежде всего, хотел бы выразить нашу благодарность за Ваше приглашение нам посетить Республику Беларусь. Это мой первый визит в Беларусь, но я смог ощутить, как тепло к нам относится белорусский народ. Я чувствую, что что мы давние, близкие друзья.

У Беларуси и Вьетнама нет закрытых тем в развитии сотрудничества. Это отметил Александр Лукашенко на переговорах в узком составе с Президентом Вьетнама.

Белорусский лидер предлагает руководству страны развивать двустороннее сотрудничество по самым различным направлениям, рассчитывая на поддержку Беларуси со стороны Вьетнама в Юго-Восточной Азии. Говоря о двусторонних отношениях, глава белорусского государства отметил, что Беларусь готова сотрудничать по любым вопросам, которые интересуют вьетнамцев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вьетнам для нас — абсолютно понятная страна. Народ вьетнамский нам хорошо знаком. Многие десятилетия нас связывает теснейшая дружба. У нас динамично развивается торговля. У нас абсолютно нет никаких противоречий и разных подходов к мировой повестке дня. Наши точки зрения, наши взгляды и действия на международной арене тесно координируются, и мы действуем в одном ключе. Поэтому нам остается только на том фундаменте, который выстроен, продвигаться вперед в наших отношениях

Нгуен Минь Чиет, Президент Социалистической Республики Вьетнам:

Я рад тому, что отношения между нашими странами успешно развиваются. Это отражает высокий уровень доверия и желание усилить сотрудничество между Беларусью и Вьетнамом.

В свою очередь, Президент Вьетнама заявил, что экономическое сотрудничество между нашими странами — скромное. Он инициировал обсуждение на переговорах четырех основных блоков вопросов. В частности, рассмотреть возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

Также в числе предложений вьетнамской стороны — усиление взаимодействия в сфере обороны и военно-технической области, на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Высокий уровень взаимного уважения, доверия стал прочным фундаментом, на котором мы строим экономическую составляющую наших отношений. Нас радует большое количество влиятельных бизнесменов в составе Вашей делегации, господин Президент. Я уверен, что в ходе визита и предстоящего бизнес-форума пройдут предметные переговоры, которые позволят интенсифицировать торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами и вывести его на качественно новый уровень.

Сегодня же Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение вьетнамской стороны посетить Социалистическую Республику с официальным визитом. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Глава вьетнамского государства подчеркнул, что это его первый визит в Беларусь, здесь его встречают очень тепло и сердечно, как близкого друга.