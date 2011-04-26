А. Лукашенко: Вы задайте этот вопрос Януковичу, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях

Александр Лукашенко ответил, почему он не поехал на саммит в Киеве, посвящённый годовщине чернобыльской трагедии. Президент прокомментировал также высказывания главы Еврокомиссии Жозе Баррозу, который заявил, что не поедет в Киев, если на конференции будет белорусский лидер.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, если уж откровенно сказать — не совсем, правда, откровенно — вы задайте этот вопрос Януковичу: почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях. Это вы у них спросите. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я ни к кому не собираюсь. И быть каким-то подпевалой я тоже не собираюсь быть ни у одного президента, ни у другого.

Что касается таких козлов, как Бароззу — ну кто такой Баррозу. Ну, был какой-то Бароззу в Португалии, выгнали его и устроили в Еврокомиссию или ещё где-то. Я на это меньше всего смотрю, что там где-то вякнул какой европейский чиновник, их там тысячи.

А самое главное, для меня это святые дни — тем более, действительно святые, Пасха и так далее. В эти дня я всегда бываю здесь, я обещал это лет тринадцать назад — я всегда буду приезжать на эту землю. А потом сказал: я не просто буду приезжать, а рядом поселюсь и буду жить. Поэтому я в очередной раз приехал сюда. Да, может быть удобно веночек возложить и поехать, а мне надо работать, я должен видеть своими глазами, что еще надо здесь сделать. Если я сюда перестану ездить, здесь, как и тогда было — я помню, когда я стал пацаном ещё Президентом, приезжал — люди растеряются.

Я сегодня задал губернатору вопрос: сколько в Наровле живёт людей — 8200. А когда Лукашенко первый раз приехал — 4 тысячи. А в лучшие времена чуть больше 10 тысяч. То есть, здесь мы уже практически выровняли, как в лучшие советские времена, население. Что, мы их сюда сгоняли — нет. Мой был принцип: не трогайте людей, пусть определяются. Вот это моя работа, вот я сегодня работаю. Ну и вместе с вами мы возложили, как дань уважения, как дань преклонения, чтобы эта трагедия никогда не повторилась у нас, цветы. Всё как обычно.

В то время, пока Беларусь скорбела по погибшим в теракте в столичном метро, некоторые европейские политики обсуждали возможность введения против нашего государства новых санкций — на этот раз экономических. Насколько они могут быть опасны для нашей экономики — поинтересовались журналисты.

Александр Лукашенко:

Я бы ваш вопрос перевёл в другую плоскость. Плоскость на злобу дня, что называется. Мы об этом уже говорили — просто негодяи. Поэтому я про них и говорить не хочу: ни про Баррозу, ни других козлов, быков и прочее, для меня они просто после этих событий — это не люди. Я бы вопрос повернул в плоскость нынешних событий. Разве можно против страны, которая больше всего потерпела от чужой расхлябанности, сегодня даже вести речь, чтобы ввести какие-то санкции. Нам помогать надо. У нас природный газ каждый год дорожает. Даже от наших братьев мы получаем каждый год эту цену выше, выше и выше. Надо же понимать, что здесь, кроме природного газа, мы не можем людей ни обогреть, ни накормить, ни напоить, и на производстве тоже природный газ. Потому что в лес они не везде могут пойти, нарубить дров. Поэтому мы в каждую деревеньку вынуждены проводить природный газ и покупать его по бешеным ценам. Мы только из бюджета за эти годы 25 миллионов долларов вложили на реабилитацию этих земель. А посчитайте, сколько небюджетных — это все 35 миллиардов долларов. Это же кто-то должен был, кто это сотворил, помогать нам.

Я лесу сейчас над этой зоной — я специально её пролетел — там огромные полосы, наверное, по 100 метров, противопожарные. Мы перерезали этот заповедник, не дай Бог, сейчас загорится этот лес. В прошлом году ни одного пожара не было, страшный год — это же денег стоило сохранить. А если бы полыхнул этот лес, куда бы это всё полетело? Не факт, что в благополучную Европу не попало бы. Так платите, помогайте!

Поэтому козлы — они и есть козлы. Знаете, у нас такой термин в Беларуси существует. Ну что про них сегодня говорить, ну такой народ. Мы для них конкуренты. Мы идеологические противники. Мы люди, которые проповедуют другой образ жизни и показывают, что могут, даже в такой стране, бедной на энергоресурсы, нормально жить. Им это не надо. Весь этот комплекс причин толкает их бороться против нас. Мы для них опасны, и прежде всего этим, а не диктатурой или демократии нет. Нам не нужна такая их демократия. Нам нужна демократия, при которой люди живут и отдыхают в нормальных условиях. Вот, что нам нужно, и мы будем идти этим путём. Если они хотят иметь с нами дело, то только уважая наш народ.