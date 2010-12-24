А. Лукашенко: Вы лучше, чем взрослые, ответите на вопрос о любви к Родине

В Минске зажглись огоньки на главной ёлке страны. Огромный шумный хоровод во Дворце Республики собрал ребятишек со всех регионов. Без подарков не остался никто. Поздравить всех с наступающим Новым годом пришёл и глава государства.

Десятки игрушек сотни разноцветных огней, но все-таки главное здесь — незабываемые впечатления. Уже в фойе юных гостей встречали любимые герои. Вокруг елки не останавливались хороводы. Более двух тысяч школьников со всех уголков Беларуси с утра приехали во Дворец республики и сразу оказались в сказке.

Президентская новогодняя елка — главный детский праздник. А еще и яркий финал благотворительной акции «Наши дети». Сюда приглашены в первую очередь те, для кого особенно важны внимание и любовь —воспитанники детских домов. Для многих это подарок за примерную учебу. Здесь отличники, победители олимпиад, юные таланты. К примеру, Александра Козак — победительница музыкального конкурса.

Учащиеся Белорусской средней школы в Вильнюсе в Минске впервые. А побывать на главной елке страны даже и не мечтали.

В праздничном хороводе закружились даже взрослые. Закружились так, что чуть не забыли о праздничном представлении. Хотя эту часть праздника ждали особенно. Ведь поздравить ребят приехал Президент страны. Перед детской аудиторией говорить сложнее. Впрочем, главные слова понятны всем. Ведь они от души.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все мы, я уверен, сейчас, в этом возрасте любите свою страну. Вы лучше, чем взрослые, ответите на вопрос о любви к Родине, Отечеству, патриотизму, земле. Но потом это всё куда-то у некоторых пропадает, когда они становятся взрослыми — в 18-20 лет. Это плохо! Любите свою страну, любите свою землю всегда, потому что, еще раз повторяю, вам на этой земле строить свой дом и строить свою страну. Вы — будущее нашей земли!

Будьте внимательными, будьте аккуратными, никогда не обижайте людей, никогда не обижайте своих соседей, потому что душа белорусского народа именно в этом: мы никогда никого не обижали, мы всегда протягивали руку тому, кому тяжело, кому надо помочь. И вы должны быть такими. Именно по этому качеству всегда отличают белорусов во всем мире.

Помните: наша земля, наша страна — самая красивая, она самая прекрасная в мире! Готовьте себя, чтобы жить в этой стране, чтобы творить в этой стране, чтобы поднимать эту страну и делать ее счастливой, потому что это ваша страна. А для того чтобы это делать, надо быть, во-первых, образованным, во-вторых, сильным, прежде всего, сильным духом. Я желаю счастья, процветания, здоровья вам, вашим родным и близким, вашим педагогам, вашим родителям — они действительно патриоты Беларуси, они это недавно доказали. Счастья, успехов и процветания вам на своей земле!

Вместе с детьми глава государства посмотрел и новогоднее представление. Полтора часа волшебного путешествия в страну чудес. И Дед Мороз, и Снегурочка, и страна Лентяев, и школьники. Знакомые мотивы, но осовремененные. Среди персонажей, которые развлекали публику, замечены экзотические Губка Боб Квадратные штаны и его приятель морская звезда Патрик. Герои сказки пишут друг другу SMS. Но все ровно говорят о вечном: дружбе, знаниях, добре, взаимовыручке. Все это помогает найти заветные ключи от волшебной двери и встретить Новый год.

И какой праздник без подарков. Без сюрприза не ушел и глава государства: дети подарили Президенту декоративное панно. И сувенир — символ будущего года. Все это юные мастера сделали собственными руками.

Дети долго не отпускали Президента. Каждому хотелось поздравить главу государства с Новым годом.

Каждый из участников благотворительной акции «Наши дети» увезет с собой мягкую игрушку, сладкие подарки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» . Главная елка страны дала старт новогоднему марафону праздников. Уже сегодня дети разъедутся по домам. Но впечатления точно останутся надолго.