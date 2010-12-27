А. Лукашенко: В этом году мы празднуем Рождество Христово как-то особо

Праздник Рождества Христова воспитывает духовность. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Митрополитом Минско-Могилевской архиепархии Тадеушем Кондрусевичем. Глава государства поздравил католических священников и весь белорусский народ с праздником Рождества Христова и отметил: «В нынешнем году мы празднуем Рождество Христово особо».

Глава государства поздравил католических священников и весь белорусский народ с праздником Рождества Христова. Затем стороны обсудили взаимоотношения государства и католической церкви. Так, уже решен вопрос о выделении в Минске земельного участка для строительства Апостольской Нунциатуры.

Поднималась тема обучения кадров в нашей стране для католической церкви. Духовные семинарии в Гродно и Пинске выпустили уже более двух сотен священнослужителей. Однако, по-прежнему, в них ощущается дефицит. Поэтому католические священники в нашей стране — это на одну треть иностранцы.

Александр Лукашенко и Тадеуш Кондрусевич обсудили также перспективы подготовки соглашения о сотрудничестве между Беларусью и Святым престолом. Сейчас оно находится в секретариате Ватикана.

Александр Лукашенко:

Поздравляю католических священников и весь белорусский народ с этим самым добрым, чистым и светлым праздником. Желаю успехов, счастья всем нашим людям. Мне кажется, что в этом году мы празднуем Рождество Христово как-то особо. Я чувствую, и настроение совсем другое у людей, и Вы рассказали мне о состоявшихся в связи с Рождеством мероприятиях в Вилейке. Я смотрел по телевидению, информацию получал. Это хорошее мероприятие, на которое собираются люди — не только католики, но и православные, и люди, свободные от веры. Это хорошее мероприятие, которое воспитывает людей в духе патриотизма, преданности своему народу и духовности каждого человека. Поэтому я хотел бы Вас поблагодарить за то, что Вы сделали в последние дни — работать пришлось немало, но люди это оценят. Огромная Вам благодарность.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Рождество — особый праздник. Тут и вертеп, и колядки, и выступления молодежи, и детей. Мы готовимся к этому событию. Они ставят целые концерты после месс — это тоже евангелизация.

Римско-католическая церковь — одна из крупнейших конфессий по количеству зарегистрированных религиозных общин. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавляет самую большую — Минско-Моглевскую — архиепархию с 2007 года. В стране действует и Конференция католических епископов.

С 1988 года государство передало Римско-католической церкви около 300 объектов для религиозных целей. Белорусских католических священнослужителей готовят в двух духовных семинариях: в Гродно и Пинске. А в 2009 году открыт катехетический колледж для мирян в Барановичах. Государство оказывает поддержку этим духовным учебным заведениям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Римско-католическая церковь активно занимается благотворительностью. Большое значение имеют и культурные мероприятия: международные фестивали христианской музыки «Магутны Божа» и христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат». Католики поддерживают конструктивные отношения с Белорусской православной церковью, другими конфессиями и религиозными направлениями.