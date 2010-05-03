А. Лукашенко утвердил новый перечень административных процедур, которые госорганы осуществляют по заявлениям граждан

Документ совершенствует работу с обращениями населения.

Так, количество административных процедур, связанных с госрегистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, сокращено почти в восемь раз, а в сфере здравоохранения 31 процедуру объединили в две.

Сокращен и перечень предоставляемых гражданами документов. Некоторые справки можно будет получить гораздо быстрее.

Кроме того, за некоторые административные процедуры снижена либо вовсе отменена оплата.

Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Но уже сегодня с документом можно ознакомиться на официальном сайте Президента Беларуси. В среду Указ будет опубликован в газете «СБ. Беларусь сегодня».