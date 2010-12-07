А. Лукашенко: Условия в малых поселках и городах должны быть лучше, чем в Минске

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Инициатива на местах должна быть основой социально-экономического развития регионов.

В текущей пятилетке регионы Беларуси, многие населенные пункты преобразились. По данным социологических исследований, материальное положение сельчан с 2000 по 2010 год улучшилось почти в 7 раз. Село перестало восприниматься как депрессивный и бесперспективный сектор экономики.

Мы во многом навели порядок на земле, создали в регионах более 120 тысяч рабочих мест. Это в разы больше, чем в прошлой пятилетке, но этого категорически недостаточно. Две трети новых рабочих мест должны быть в малых и средних городах.

Во–первых, будет продолжена программа создания сельских поселений нового типа — агрогородков. Но агрогородки — мы все фактически базы создали, многие закончили полностью по стандартам, некоторые, несколько десятков, остались не доведенные до стандартов. На это уйдет один или полтора года будущей пятилетки. Все агрогородки будут маленькими деревенскими, если можно сказать, городами, где будут хорошие сообщение, дорога, детский садик, школа, Дом культуры, Дворец культуры, у кого как. Для того чтобы человеку было удобно жить там. Чтобы он душой отдыхал там, чтобы он радовался. Нельзя дыбом поставить деревню, как это у нас было 10-12 лет тому назад, и смотреть на нее.

В этой пятилетке почти 1,5 тысячи крупных деревень уже преобразованы в агрогородки — больше нам, пожалуй, не надо — со всем комплексом социальных услуг, близким к городским нормативам. Для сельских жителей построено более 68 тысяч благоустроенных домов и квартир.

По моему поручению проверено состояние агрогородков. И я говорю, что нам еще надо будет год-полтора для того, чтобы их довести до тех стандартов, которые были прописаны для агрогородков. Эти стандарты все есть.

Во-вторых, условия строительства жилья, особенно для молодежи, в малых и средних городах будут самыми лучшими. Это же касается и инвестиций в социальную инфраструктуру. Максимально будем стимулировать трудовую мобильность. Недавно мы приняли решение о повышении надбавок к заработной плате для молодых специалистов в сельских населенных пунктах. Это же введем и для малых городов. Надо проработать механизм поддержки и частичной компенсации расходов на переселение для тех, кто переезжает из крупных городов в малые или города-спутники либо из одного малого города в другой.

В–третьих, мы продолжим развитие бизнеса в малых и средних городах. Выход на качественно новый уровень регионального развития возможен только на базе многоукладной экономики. Поэтому необходимо развитие малых предприятий, гибких частных фирм, индивидуального предпринимательства. Уже сегодня для этого действуют беспрецедентные преференции и льготы в этих малых и средних городах.

Я вам авторитетно, как принято говорить, заявляю, что нет нормативной базы по малым и средним городам ни в одном государстве. Нет таких преференций и льгот, которые мы создали, системных притом, ни в одном государстве. Более того, мы показали: как и что надо строить в малых поселках и городах. Мы должны, наконец, уйти от ложного стереотипа, что заработать можно, только если живешь и работаешь в столице.

В–четвертых, число новых рабочих мест, созданных предприятий, особенно их эффективность будут главными критериями оценки работы кадров на местах.

В–пятых, мы сделаем упор на внедрение современных социальных технологий. Например, телемедицина. Сегодня почти половина минских клиник подключена к этой системе. Проект нужно в кратчайшие сроки распространить на регионы. У нас для этого база есть. Любой человек, даже из глубинки, должен иметь возможность получить телеконсультацию у столичных «светил медицины». Аналогично надо идти и в сферах переподготовки, бизнес-консультирования, развития коммуникаций и управления дорожным движением. Это задача на пятилетку!

Ведь малые поселки и города — это чудо Беларуси, это такая красотища, которой в мире не найдешь, я почти все их проехал. Там достойно могут жить люди. Но условия должны быть лучше, чем в Минске. И мы это сегодня можем сделать, уже начали делать. И мы убедились, что это правильный путь.

Человек должен идти туда, где он востребован, где для него есть работа (как в деревне говорят: корова должна идти к сену, а не сено к корове). Поэтому надо сориентировать наших людей на малые города и поселения, создав там нормальные условия, как в столице. Мы это научились в самом низу делать, в агрогородках, мы это умеем делать в крупных городах, теперь — средние города. Все для этого создано. Надо туда идти и работать.

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