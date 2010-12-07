А. Лукашенко: Тот, кто мечтает о революции, должен успокоиться. Мы лимит революций исчерпали в прошлом веке

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Так распорядилась судьба, что вся новейшая история Беларуси оказалась связанной с глубокими переменами. Это требует от нации неимоверных усилий, настойчивости, мудрости и предвидения. Мы с достоинством проходим этот нелегкий путь. Мы заложили мощный экономический фундамент, поставили крепкие идейные опоры общества, создали надежную систему национальной безопасности. Словом, возвели свой дом, имя которому Беларусь. Теперь наша основная задача обустроить его, защитить, сберечь его. У нас для этого есть всё!

Никогда еще за годы независимости наша страна не обладала таким высоким экономическим, научно-технологическим и кадровым потенциалом. Никогда мы не опирались на столь богатый опыт хозяйственного управления, борьбы и побед над, казалось бы, непреодолимыми проблемами экономической разрухи и вызовами мирового кризиса. Все это — бесценный капитал, созданный героическим трудом нашего белорусского народа. Результат нашей с вами совместной работы.

Но сегодня каждый из нас должен усвоить: мало просто мечтать и говорить о счастливом будущем. Его надо творить самим. Засучив рукава. Начиная с сегодняшнего дня. Более того — созданное трудом народа нам надо всемерно защитить! И мы это сделаем! Тот, кто мечтает о революции, должен успокоиться. Мы лимит революций исчерпали в прошлом веке!

Мы не собираемся ослеплять людей фейерверком безумных идей и невыполнимых обещаний. Наша цель — реальная, земная: чтобы завтра белорусский народ жил лучше, чем сегодня. Путь определен: от сохранения того, что создано, сделано, добыто совместным трудом, — к многократному приумножению благосостояния белорусского народа и страны.

Наша сила в том, что мы едины. Вместе мы — Беларусь, и вместе мы добьемся большего.

Сделаем наш дом — родную Беларусь — красивым, уютным и богатым , чтобы в нем было комфортно жить нам, нашим детям и внукам. Согласитесь, эта великая и святая цель заслуживает того, чтобы с полной отдачей во имя ее осуществления работать не покладая рук. Благодарю за внимание.

А. Лукашенко: Мы должны избавиться от ущербной лакейской психологии зависимости от кого-то более сильного

А. Лукашенко: Для Беларуси минимально необходимая численность — 20 миллионов человек, а оптимальная — 30 миллионов

А. Лукашенко: Я не раз предлагал сделать, как на Западе — дать зарплату в 2-2,5 тысячи долларов, но и платить за все самим

А. Лукашенко: Роскоши раздавать льготы направо и налево не позволяют себе даже очень богатые страны

А. Лукашенко: Увеличение реальных денежных доходов к 2016 году сделает доступным строительство жилья за счет собственных и заемных средств

А. Лукашенко: Сегодня уже можно констатировать, что остановлено бегство умов из страны

А. Лукашенко: Приоритетное направление работы Правительства — к 2015 году обеспечить 30% энергии из собственных источников, оставшиеся 70% диверсифицировать

А. Лукашенко: Мы сегодня уже создали завод, который в состоянии сам производить уникальные космические аппараты

А. Лукашенко: Нам необходимы европейские стандарты. Это вопрос репутации Беларуси

А. Лукашенко: Нам всегда было непросто сотрудничать с новой Россией, но другой нет

А. Лукашенко: У нас нормальные условия для регистрации и деятельности предприятий. Идите и работайте!

А. Лукашенко: Я гарантирую кардинальные изменения в контрольной деятельности

А. Лукашенко: Условия в малых поселках и городах должны быть лучше, чем в Минске

А. Лукашенко: Мы ничего не ломали — ни колхозы, ни сельхозкооперативы, ни фермеров — через колено

А. Лукашенко: В ближайшие год-два мы проведем приватизацию некоторых земель для частников

А. Лукашенко: Бесхозной Беларусь не останется. Это слишком лакомый кусок и для Евросоюза, и для Америки, и для других

А. Лукашенко: На площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то — страну вы не получите

А. Лукашенко: Не надо пугать КГБ, не надо пугать милицию. Милиция — это ваши дети, такая, какое наше общество, какие мы сами